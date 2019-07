Грег Харди помете Хуан Адамс

Звездата от американския футбол Грег Харди продължава с успехите в Смесените бойни изкуства. Той нокаутира за 45 секунди Хуан Адамс, който през последните седмици не спря да напада вербално своя опонент. Срещата не започна добре за Харис. Той получи няколко удара. Адамс пласира точно попадение и направи опит за сингъл лег тейкдаун. Харди успя да се защити и натисна на земята своя съперник.

The Prince of War!



@GregHardyJr gets it done in seconds! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/VPjuOR2zPd