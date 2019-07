Българи зад граница Николай Тодоров с първи гол за Инвърнес в официален мач 20 юли 2019 | 19:57 - Обновена 0



копирано

MATCHDAY



First home game of the new season!



@RaithRovers

@Betfred Cup

15:00pm kick-off

Caledonian Stadium

Adult: £12, Concession: £6, Under 12s: FREE



Download the FREE Programme here https://t.co/C7REzBnNX4



COME ON ICTFC! pic.twitter.com/zxsyzDXTMA — Official ICTFC (@ICTFC) July 20, 2019 Голмайсторът от Плевен се присъедини миналия месец към тима от Чемпиъншип, който не крие амбициите си да се завърне сред най-добрите в страната. Николай, който за последно игра в изпадналия в Лига 1 Фолкърк, направи силна подготовка с Инвърнес, като реализира четири гола в контролите. Бившият футболист на FT: ICTFC 4-1 @RaithRovers



Four scorers for the Caley Jags as White, Donaldson, Doran and Todorov find the net. Tom Walsh also chipped in with three assists. pic.twitter.com/ee89PcI0rC — Official ICTFC (@ICTFC) July 20, 2019 Българският нападател на втородивизионния шотландски Инвърнес - Николай Тодоров, откри головата си сметка в официални мачове за новия си клуб. Завърналият се в началото на годината на Острова голаджия се появи в 78-ата минута като резерва при домакинството на Райт Роувърс в двубой от турнира за Купата на Лигата и малко преди последния съдийски сигнал оформи с глава крайното 4:1.Голмайсторът от Плевен се присъедини миналия месец към тима от Чемпиъншип, който не крие амбициите си да се завърне сред най-добрите в страната. Николай, който за последно игра в изпадналия в Лига 1 Фолкърк, направи силна подготовка с Инвърнес, като реализира четири гола в контролите. Бившият футболист на Нотингам Форест и Хартс се разписа по веднъж във вратата на Клач и Сейнт Джонстън, а в проверката с Форес реализира два гола.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 902 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1