Бокс Боксьор "излетя" от ринга, но не загуби веднага (видео + снимки) 20 юли 2019 | 15:44 - Обновена 0



копирано

Обикновено подгряващите мачове в боксовите гала-вечери рядко попадат в заглавията, но когато пълничък представител на тежката категория изхвърчи от ринга нещата се променят. Cassius Chaney knocks Joel Caudle OUT OF THE DANG RING!!!!! #LopezNakatani pic.twitter.com/5YMgbwP9A1 — Top Rank Boxing (@trboxing) July 20, 2019 В петък вечерта „Топ Ранк“ организираха събитие в Оксън Хил, Мериленд, което беше излъчено по ESPN+. Един от двубоите в картата включваше Джоел Коудли (8-3-2, 5 КО) срещу непобедения Касиус Чейни. На Чейни не му отне много време преди да подпука Коудли, като го засипа с мощни удари. Another angle - knocked straight out of the ring... WOW#LopezNakatani pic.twitter.com/SqfTByjoAf — Top Rank Boxing (@trboxing) July 20, 2019

Мощните атаки го извадиха от равновесие и, в крайна сметка, той полетя през въжетата. Според правилата, когато си в нокдаун извън ринга, двубоят не се прекратява автоматично, а получаваш отброяване до 20.



Коудли успя да се съвземе и да се качи отново на ринга, като даже продължи двубоя. Съвсем очаквано, Чейни отново го удари силно и краката му отново „омекнаха“, като този път реферът реши да прояви милост и да прекрати двубоя. И всичко това се случи още в първия рунд. Мощните атаки го извадиха от равновесие и, в крайна сметка, той полетя през въжетата. Според правилата, когато си в нокдаун извън ринга, двубоят не се прекратява автоматично, а получаваш отброяване до 20.Коудли успя да се съвземе и да се качи отново на ринга, като даже продължи двубоя. Съвсем очаквано, Чейни отново го удари силно и краката му отново „омекнаха“, като този път реферът реши да прояви милост и да прекрати двубоя. И всичко това се случи още в първия рунд. boec.bg 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 458

1