Ломаченко ще се боксира за три титли на 31 август в Лондон

It’s official, 31st of August I’m fighting Lomachenko at the o2. I cannot wait to get in the ring and show the world what I’m about! This is my time #AndTheNew pic.twitter.com/4l5FnLoxtz — Luke Campbell MBE (@luke11campbell) July 20, 2019

“За мен ще е много специален случай да се боксирам в Лондон, защото миналата година посетих града и хората се държаха невероятно с мен. Те уважават боксовия ми стил и са големи фенове на спорта. Нямам търпение да ги зарадвам с чудесно шоу. Битката е историческа, защото искам да спечеля всички пояси в лека категория и Люк Кембъл е следващото препятствие. Помня го от Олимпийските игри в Лондон, стилът му е труден и не мога да се отнеса пренебрежително към него”, коментира Ломаченко.

Vasiliy Lomachenko will fight Luke Campbell for the unified world lightweight titles on August 31 at The O2 in London, live on Sky Sports Box Office. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2019

Шампионът в лека категория на WBA и WBO Василий Ломаченко ще защитава титлите си срещу Люк Кембъл на 31 август в зала "О2 Арена" в Лондон, а поясът на WBC също ще бъде заложен за победителя в сблъсъка."За мен ще е много специален случай да се боксирам в Лондон, защото миналата година посетих града и хората се държаха невероятно с мен. Те уважават боксовия ми стил и са големи фенове на спорта. Нямам търпение да ги зарадвам с чудесно шоу. Битката е историческа, защото искам да спечеля всички пояси в лека категория и Люк Кембъл е следващото препятствие. Помня го от Олимпийските игри в Лондон, стилът му е труден и не мога да се отнеса пренебрежително към него", коментира Ломаченко.Кембъл има само едно поражение в кариерата си - разделено съдийско решение в оспорван сблъсък през 2017-а срещу тогавашния шампион Хорхе Линаерс. Ломаченко пък вече има 13 успеха и 1 поражение, 10 с нокаут, а като аматьор е 396-1 и е олимпийски шампион от Пекин 2008 и Лондон 2012.

