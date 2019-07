Тенис Кербер се раздели с треньора си 20 юли 2019 | 14:48 0



Бившата №1 Анджелик Кербер вече е без треньор. Германката отпадна изненадващо във втори кръг в Уимбълдън и в петък обяви, че вече не работи с Райнер Шутлер чрез Twitter акаунта си: „Продължавам напред, никога не е лесно да правиш промени – особено, когато работиш със страхотни хора като Райнер. Засега обаче решихме, че това е правилният момент за ново начало.“ Moving forward, it’s never easy to change - especially when you work with great people like Rainer. But for now, we’ve decided that it’s the right time for a fresh start. He has become a friend and I‘m thankful for his hard work & dedication in the last months. #TeamAngie — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) July 19, 2019 Двамата прекратяват съвместната си работа в добри отношения: „Той се превърна в мой приятел, благодарна съм му за усърдната работа и отдадеността през последните месеци.“ Кербер не се наслаждава на особено силен сезон, не успя да впечатли на нито един от турнирите от Големия шлем до момента и това я отведе до 13-ата позиция в ранглистата. Разочарованието от представянето в All England Club бе придружено от отпадане в първи кръг на Ролан Гарос и на осминафинал на Australian Open. TennisКafe.com

