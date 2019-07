Меси преподписва с Барселона срещу завръщане на Неймар

Неймар прави всичко възможно, за да си изпроси трансфер от Пари Сен Жермен обратно в Барселона , но суперзвездата на каталунците Лионел Меси също полага усилия да се осъществи подобна сделка. Така твърди експертът по испански футбол Греъм Хънтър.“Меси е централна фигура във всичко това. Меси не е играч, който се сърди - хората го описват като такъв погрешно. Но когато той кихне, в Барселона хващат настинка. Бартомеу каза, че преди да напусне клуба, най-вероятно до 2021 г., иска да поднови договора на Меси още веднъж.

Дали Меси казва “доведете ми Неймар”, или “преди да седнем на преговори, искам атаката да се подсили с Неймар”, фактът е един: Меси иска Неймар да се върне.

"Last time Barcelona won the treble, they had Messi, Neymar and Suarez."



Spanish football expert Graham Hunter explains why Lionel Messi is driving Barcelona's deal for Neymar...



