Руски боксьор e в критично състояние (видео + снимки)

Dadashev no salió para el último round y Subriel Matías se lleva la victoria tras una batalla épica, #BOXEOxESPN

ESPN pic.twitter.com/GIaY85esy1 — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) July 20, 2019

От щаба на руснака прекратиха мача в 11-ия рунд, след като Дадашев инкасира тежки удари и се почувства зле.

Just a quick update, I got back from the hospital, Maxim Dadashev went through a two hour surgery for a subdural hematoma. A part of his skull was taken out(for the swelling). He is now in the recovery area. Long term prognosis is not known #boxing — Steve Kim (@StevESPNKim) July 20, 2019

Боксьорът бе откаран в болница, където претърпя операция на черепа заради оток на мозъка и все още е в критично състояние.



Дадашев има 14 мача на професионалния ринг, от които 13 победи (11 с нокаут) и 1 загуба.



Мачът срещу пуерториканеца Субриел Матиас бе в полусредна категория, като победителят става претендент за титлата на Международната боксова федерация. Dadashev Undergoes Two Hour Surgery, Part of Skull Removed https://t.co/f4JdDRvDwL pic.twitter.com/ezJcEXzSKT — BoxingScene.com (@boxingscene) July 20, 2019



