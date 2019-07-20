Треньорът на Левски Петър Хубчев определи група от 19 футболисти за мача от 2-ия кръг на Първа лига срещу Етър Велико Търново. „Сините“ гостуват във Велико Търново в неделя, 21.07, от 21:00 часа.

Футболистите на Левски тренираха тази сутрин на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“, след което отпътуваха за старопрестолния град.

Атанас Кабов, Илия Димитров и Асен Чандъров не попаднаха в състава, както и Николай Михайлов, който от понеделник ще поднови пълноценни занимания.

Ето и цялата група на Левски:

Милан Миятович, Петър Иванов, Живко Миланов, Нуно Рейш, Янис Каргас, Иван Горанов, Деян Иванов, Ивайло Найденов, Илия Юруков, Мартин Райнов, Хали Тиам, Давиде Мариани, Паулиньо, Станислав Иванов, Станислав Костов, Франко Мазурек, Дени Алар, Мартин Петков, Здравко Димитров;