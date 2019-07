ММА Баща и син ще се бият в една галавечер на Bellator 20 юли 2019 | 13:23 0



Тази битка ще бъде дебют за него в Bellator, като все още не е ясно името на неговия опонент. Неговия син A.J. (14-0 MMA, 14-0 BMMA) ще се бие срещу Георги Караханян в битка от турнира на Bellator в категория перо. В миналото сме виждали как баща и син се бият в една вечер и примери са: Кен и Райън Шамрок (Cage Rage 25), Франки и Коди Болингър (Gladiator Challenge), Лий и Джордан Мейн (Rumble In The Cage). 49-годишният Антонио Макий ще се бие в една вечер с 24-годишният си син Ей Джей Макий. Това рядко се среща в ММА, но президентът на Bellator потвърди, че двамата ще се състезават на Bellator 228 през септември. Антонио не се е състезавал от 5 години и държи рекорд 29-6-2 в ММА. Той се е бил за организации като UFC, WSOF, IFL, MFC и KOTC. В последната си битка той побеждава с раздвоено решение Гаджи Зайпулаев.

