Пакяо и Търман с равно тегло (видео + снимки)

Легендарният шампион Мани Пакяо (61-7-2, 39 KO) се изправя срещу непобедения шампион в полусредна категория на WBA Кийт Търман (29-0-1 NC, 22 KO) след броени часове в Невада.

.@mannypacquiao and @keithfthurmanjr face off for the last time before their fight. #PacquiaoThurman pic.twitter.com/mukDSqN5CH