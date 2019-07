Ибра: Допуснахте най-голямата грешка - да сравнявате Карлос Вела с мен

Въпреки коментарите си преди мача за Карлос Вела, звездата на ЛА Галакси Златан Ибрахимович демонстрира уважение към голмайстора на градския съперник Лос Анджелис - Карлос Вела, след като спечели дуела между двамата по време на снощното дерби.

“Имам голям респект към Вела, той е добър играч. Но вие направихте една грешка. Сравнихте го с мен. Това беше най-голямата ви грешка. Не съм работил през цялата си кариера, за да дойда в МЛС и да бъда сравняван с Карлос Вела. Не сравняваш Ферарита с Фиати. Тази вечер доказах, че съм най-добрият играч в първенството”, заяви Ибрахимович след победата с 3:2 за тима му след негов хеттрик.

“I didn’t work all my career to come to the MLS just to be compared to Carlos Vela. The media made a huge mistake. You don’t compare Ferrari’s with Fiats. Tonight I showed I’m the best player in the league.” pic.twitter.com/2zKWM7uhQT