Райс М’Боли: Невероятно е! Това е победа за цялата нация

Бившият вратар на ЦСКА и Славия Райс М’Боли имаше основна заслуга за спечелването на Купата на Африканските нации от националния отбор на Алжир. Стражът посвети триумфа на цялата страна и на треньора Джамел Белмади.

„Това е невероятно, това е победа за цялата нация. Ние сме много щастливи от успеха, дължахме на алжирския народ тази победа”, сподели М’Боли пред beIN Sport.

„Мисля, че успяхме да покажем нашите добри страни характер в продължение на целия турнир. Борихме се много, като истински мъже, от първия мач. И Бог увенча нашите усилия”, добави вратарят.



„Вярно е, че имахме трудни моменти в миналото като отбор. Джамел дойде и промени нещата. Той за нас е като по-голям брат. Трудно е да се разбере, но е точно така.”

„Бихме искали да благодарим на всички, които дойдоха да ни подкрепят. Но когато се върнем у дома, ще видим какво ще се случи”, добави още вратарят на Алжир.



Райс М’Боли беше избран за най-добър играч на финалния двубой, успявайки да спаси мрежата си срещу Сенегал. Бившият играч на ЦСКА и Славия беше обявен и за най-добър вратар на тазгодишното издание на турнира и получи чек за $10 000.

Триумфът на алжирците е втори за страната в турнира след успеха им през 1990 година. Сенегал остава без успех в турнира, като за втори път губи във финал след 2002 година.

The unbreakable M'bolhi has won the #TotalAFCON2019 best goalkeeper award #CelebrateAfrica pic.twitter.com/pEzKNpX01D