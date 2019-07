Неймар изчетка Рамос, глобиха фирма на защитника заради изсичане на дървета

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Неймар говори за футболистите, които най-много са го впечатлили в досегашната му кариера. Сред тях са Лионел Меси , Виктор Валдес, Серхио Рамос “Меси е най-добрият футболист, с когото съм играл. За мен той е най-добрият в света, както и най-добрият, който съм виждал да играе. Двамата заформихме удивително и гениално дуо. За мен беше удоволствие и чест да играя с него. Освен това той ми е приятел. Валдес е най-добрият вратар, срещу когото съм се изправял. Мбапе е най-бързият играч, когото съм виждал.

Най-добрият футболист, срещу когото съм играл, е Рамос, защото е много добър централен бранител и вкарва голове. Доста е трудно да играеш срещу него. Изправял съм се и срещу Тиаго Силва. Двамата са много добри.

Neymar: "The best player I've faced? Sergio Ramos. It's very complicated to play against him" pic.twitter.com/MVs5jFm6Ss