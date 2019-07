Колоездене Алафилип увеличи аванса си на върха на Тур дьо Франс с етапна победа 19 юли 2019 | 19:17 0



Лидерът в генералното класиране на Тур дьо Франс Жулиен Алафилип увеличи преднината си на върха, след като постигна изненадваща, но категорична победа в 13-ия етап, който представляваше 27,2 километра индивидуален часовник по улиците на По. Французинът, който не се слави с часовникарските си умения, финишира за точно 35 минути, което бе с 14 секунди по-добро от времето на втория Герейнт Томас (Великобритания). Julian Alaphilippe gave everything he had to win the stage and keep the Yellow Jersey! @alafpolak1 a tout donné pour remporter l’étape et consolider son Maillot Jaune ! #TDF2019 pic.twitter.com/nKpTK1UaXD — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019 Така разликата в общото подреждане между двамата се увиличи до 1:26 минути. Трети в днешния етап остана белгиецът Томас де Хенд на 36 секунди зад Алафилип, а четвърти на същата разлика е Ригоберто Уран. Челната шестица допълниха австралиецът Ричи Порт и холандецът Стивън Кройсвайк, които останаха на 45 секунди зад победителя. С представянето си Кройсвайк успя да излезе на трето място в генералното класиране на 2:12 минути зад Алафилип, но това се дължеше повече на слабото представяне на колумбиеца Еган Барнал, който остана с 22-ро време. .@DeGendtThomas thinks he’s going to be 3rd!

Thomas De Gendt pense qu’il sera 3ème !#TDF2019 pic.twitter.com/vakaGHNqSR — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019 Неприятен инцидент беляза днешния етап и той бе свързан с победителя от 10-ия етап Вут ван Аерт. Белгиецът се закачи лошо на една от ограждащите трасето мантинели и падна много тежко, като се наложи да бъде изнесен на носилка. В събота предстои 14-ият етап от Обиколката на Франция, в който колоездачите ще трябва да преминат 117,5 километра от Тарбе до Турмале. Култовата височина, смятана за една от най-тежките в Пиренеите, е една от трите, които ще бъдат преминати в събота. WIN AND YELLOW JERSEY! WHAT A RIDE!

Relive the last kilometre of @alafpolak1!



LA VICTOIRE ET LE MAILLOT JAUNE !

Revivez le dernier kilomètre de Julian Alaphilippe ! #TDF2019 pic.twitter.com/qq4rKBmzXB — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019

