Писаро: Още един сезон и спирам с футбола

Легендарният нападател на Вердер Бремен Клаудио Писаро, потвърди, че предстоящият сезон ще бъде последен в състезателната му кариера.

"Това със сигурност ще бъде последната година. Говорих с всички и съм съобщил решението си. Чувствам се доста добре, но другото лято спирам. Искам с Вердер да се класираме за евротурнирите", каза Писаро.

Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen, Bayern Munich, Chelsea, Koln

768

314

18



Peru

85

20



