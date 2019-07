Малдини: Модрич ще е перфектен за Милан, но никога не сме преговаряли за него

Техническият директор на Милан Паоло Малдини отрече слуховете от последните дни, че клубът е преговарял със звездата на Реал Мадрид

“Никога не сме преговаряли за Модрич. Въпреки това, с Джампаоло казахме, че клубът ще следи за млади играчи, както и за няколко опитни такива. Развитието на млади играчи става с присъствието на други млади играчи. Модрич би бил перфектен тук, но никога не сме преговаряли за него.

