Ювентус пази номер 9 за Икарди?

От Ювентус обявиха списъка с играчи, които ще заминат на предсезонното турне в Сингапур, Китай и Южна Корея. Заедно с техните имена, клубът обяви и номерата, с които ще играят през следващия сезон.Най-голям интерес буди номерът на Гонсало Игуаин . Аржентинецът е оставил вакантна традиционната си фланелка с №9, за да вземе вместо това №21. Това веднага накара феновете да спекулират, че девятката е запазена за нападателя на Интер Мауро Икарди , който е желан също така и от Наполи

Според журналиста на “Гадзета дело спорт” Николо Шира точно това е намерението на “бианконерите”. Той твърди, че звездата на “нерадзурите” отдавна е постигнал договорка със спортния директор на торинци Фабио Паратичи за годишна заплата в размер на 8 млн. евро с бонуси. Интер иска за играча 50-60 млн. евро, а офертата на “Старата госпожа” ще пристигне в края на август.

Mauro Icardi has (for a long time) reached an agreement with Paratici for a five-year deal worth €8m/yr + bonus - Inter Asking for €50m-€60m cash. [@NicoSchira]