Официално: Валдес се завърна в Барселона като треньор

Контрактът беше подписан в присъствието на директора на клубната школа Силвио Елиаш, както и на това на други двама отговорници за “Ла Масиа” - Хосе Мари Бакеро и Гийермо Амор. Тимът ще започне подготовката си на 29-и юли, като на 27-и август ще открие новия “Йохан Кройф Стейдиъм” в контрола срещу връстниците си от A legend returns to FC Barcelona

Welcome home, Víctor!



#ForçaBarça https://t.co/BuqslCAziU — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2019 Легендата на Барселона Виктор Валдес официално се завърна в родния си клуб. Той ще изпълнява ролята на старши треньор на юношите до 19 години, като договорът му е за следващия сезон с опцията за удължаването му с още една кампания. Валдес игра за първия състав на Барселона между 2002-а и 2014-а година. Той държи рекорда за най-много призове "Самора" за най-добър вратар в Испания заедно с друга легенда на каталунците - Рамайетс. Бившият испански национал има 5 подобни награди за сезоните 2004/05, 2008/09, 2009/10, 2010/11 и 2011/12. Също така, негово е клубното постижение за най-много минути без допуснат гол - 896 през 2011/12. В 539 официални мача за каталунците той получи едва 442 гола. С тима той спечели 21 трофея, сред които 3 Шампионски лиги, 6 титли на Испания и 2 Купи на краля. OFFICIAL: Victor Valdes returns to Barcelona as U19 head coach pic.twitter.com/yJPmbesPib — B/R Football (@brfootball) July 19, 2019 Валдес получи треньорския си лиценз през май 2018, като през миналата кампания води юношеския отбор на Мораталас до 19 г. с който спечели титлата за тази възрастова група.

