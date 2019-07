Франция Лион замрази трансфера на Фекир в Бетис, играчът чака оферта от по-голям отбор 19 юли 2019 | 14:46 - Обновена 0



копирано

Трансферът на капитана на Лион Набил Фекир в Бетис за момента няма да бъде завършен, съобщава “Екип”. Причината е, че играчът се надява да премине в по-голям клуб от 10-ия в Ла Лига от миналия сезон.

Вчера медиите в Испания съобщиха, че световният шампион с Франция е на крачка от трансфер в Бетис. Смята се, че сумата по сделката е от порядъка на 25 млн. евро, като настоящият договор на играча изтича следващото лято. Фекир пък бил готов да подпише за пет години срещу заплата от 6 млн. евро. Също така, севилци са обещали да привлекат и по-малкия му брат Ясин Фекир, който е на 22 години, и да го налагат в първия си състав. Отборът очаква да продаде звездата си Nabil Fékir's clan have hit the brakes on a move to Real Betis & expect a more established top European side to come in for the World Cup winner in the coming days, according to tomorrow's L'Équipe. — Get French Football News (@GFFN) July 18, 2019 Както е известно, миналото лято той беше на крачка от трансфер в Вчера медиите в Испания съобщиха, че световният шампион с Франция е на крачка от трансфер в Бетис. Смята се, че сумата по сделката е от порядъка на 25 млн. евро, като настоящият договор на играча изтича следващото лято. Фекир пък бил готов да подпише за пет години срещу заплата от 6 млн. евро. Също така, севилци са обещали да привлекат и по-малкия му брат Ясин Фекир, който е на 22 години, и да го налагат в първия си състав. Отборът очаква да продаде звездата си Джовани Ло Селсо Тотнъм за 70 млн. евро и след това да обяви новото си попълнение. От Лион обаче са убедени, че Валенсия ще отправят предложение към Набил, който е приковал интереса и на Севиля Както е известно, миналото лято той беше на крачка от трансфер в Ливърпул за 60 млн. евро, но всичко пропадна в последния момент поради неясни причини.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1909 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1