Колоездене Мистерия обгръща шокиращото оттегляне на Роан Денис от Тур дьо Франс 19 юли 2019 | 14:27 - Обновена 0



копирано





“Аз съм много разочарован да напусна състезанието точно в този момент”, заяви колоездачът на отбора Бахрейн Мерида в изявление, разпратено до медиите.



"Очевидно голямата цел за мен и за отбора беше петъчното индивидуално бягане по часовник, но в момента усещането ми е, че сега е най-правилният момент да се оттегля”, пише още в съобщението без да се влиза в повече подробности.

NEW PODCAST: Rohan Dennis walks away from @LeTour in bizarre circumstances, MItchelton-Scott do it again for the boss, Caleb Ewan crashes and much more in our Stage 12 dissection here. https://t.co/kZGGRS830a

to @LexusBlackburn @bikeexchangeau & Let’s Go Motorhomes. pic.twitter.com/KVWL87my0S — The deTour (@DeTourPod) 19 юли 2019 г. Денис е световен шампион в бягането по часовник, един от фаворитите за днешния етап от 27.2 километра. 80 кирометра преди финала вчера обаче той поиска да излезе от колоната. По време на самото състезание отборът не успя да го открие повече от час, преди да бъде забелязан с велосипеда паркиран срещу автобуса на отбора близо до финалната линия.



Според френска телевизия, която излъчва състезанието, Денис е бил забелязан да влиза в конфликт с представител на отбора в кола за сигурност преди да слезе от колелото.



Спортният директор - словенецът Горазд Странгель, заяви с гузно изражение на лицето, че не знае нищо по въпроса, а също така няма информация каква е физическата форма на състезателя. Австралиецът Роан Денис заяви, че се е оттеглил "неохотно" от колоездачната Обиколка на Франция, но не даде никакви конкретни обяснения защо е излязъл от колоната повече от час преди финала на вчерашния 12-и етап.“Аз съм много разочарован да напусна състезанието точно в този момент”, заяви колоездачът на отбора Бахрейн Мерида в изявление, разпратено до медиите."Очевидно голямата цел за мен и за отбора беше петъчното индивидуално бягане по часовник, но в момента усещането ми е, че сега е най-правилният момент да се оттегля”, пише още в съобщението без да се влиза в повече подробности.Денис е световен шампион в бягането по часовник, един от фаворитите за днешния етап от 27.2 километра. 80 кирометра преди финала вчера обаче той поиска да излезе от колоната. По време на самото състезание отборът не успя да го открие повече от час, преди да бъде забелязан с велосипеда паркиран срещу автобуса на отбора близо до финалната линия.Според френска телевизия, която излъчва състезанието, Денис е бил забелязан да влиза в конфликт с представител на отбора в кола за сигурност преди да слезе от колелото.Спортният директор - словенецът Горазд Странгель, заяви с гузно изражение на лицето, че не знае нищо по въпроса, а също така няма информация каква е физическата форма на състезателя.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 608 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1