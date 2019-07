Тенис Мъри тренира на твърди кортове и феновете се размечтаха 19 юли 2019 | 12:54 0



Естествено, самият Мъри все още е предпазлив в прогнозите си за мач на сингъл, като в последната си колонка в сайта на ВВС обяснява как е необходимо да възстанови определени мускули в краката си. “Трябва да ги върна на определено ниво, преди да се впусна в мачове на сингъл във формат 3 от 5 сета”, пише Мъри. Носителят на 3 титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри тренира на твърдите кортове в националния тенис център на Британската асоциация. В социалните мрежи бяха разпространени клипове на шотландската звезда, който тренира на сингъл и това провокира феновете му да се размечтаят да го видят в основната схема на US Open.Естествено, самият Мъри все още е предпазлив в прогнозите си за мач на сингъл, като в последната си колонка в сайта на ВВС обяснява как е необходимо да възстанови определени мускули в краката си. “Трябва да ги върна на определено ниво, преди да се впусна в мачове на сингъл във формат 3 от 5 сета”, пише Мъри.

