Почетино: Щях да напусна, ако бяхме спечелили Шампионската лига

"Вероятно, ако резултатът беше различен, след финала щях да помисля: "ОК, може би това е моментът да напусна клуба и да му дам възможност за нова част от историята с нов треньорски щаб", сподели Почетино. - Но след финала чувствах, че това не е отличен начин да приключа. Не съм човек, който избягва проблемите или трудна ситуация. Обичам предизвикателствата. Сега трябва да върна увереността, да направя така че да е възможно да имаме подобен сезон. Това е вълнуващо и ме мотивира."



Наставникът коментира ситуацията с



Mauricio Pochettino confirms he would have considered quitting Tottenham if they won the Champions League https://t.co/AhHOOfsxGK — The Sun - Tottenham (@SunTottenham) July 19, 2019

Наставникът коментира ситуацията с Кристиан Ериксен, който сподели, че иска да напусне клуба: "По време на почивката ми не исках да слушам или да гледа какво се случва по медиите. Кристиан имаше лека операция след финала. Дадохме му опция да остане в Лондон, но той искаше да дойде с нас, след като медицинският щаб каза, че може да е на разположение".

Почетино говори и за трансфера на Кийрън Трипиър в Атлетико Мадрид. "Това беше решение на Кийрън. Той ми каза, че е приел оферта от Атлетико. Клубът ме уведоми, че е приел офертата. Аз не съм участвал в разговорите. Понякога на 28, 29 години имаш нужда от нови предизвикателства", каза аржентинецът.

