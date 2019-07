Англия Стив Брус се опита да успокои феновете на Нюкасъл 19 юли 2019 | 10:50 - Обновена 0



До момента Стив Брус беше начело на Шефилд Уензди от Лига Чемпиъншип, но през последната седмица преговорите между трите страни минаха успешно и той вече е начело на Нюкасъл, където трябва да наследи Рафаел Бенитес.



Испанецът напусна с изтичащ договор в края на миналия сезон, но феновете на Нюкасъл вече изразиха бурно недоволството си от решението в полза на Брус и обвиняват собственика Майк Ашли в неправилно управление на клуба. Дори има група с хаштаг "БрусАут", където е публикуван фиш от букмейкъра Betway и се посочва Стив Брус като фаворит номер 1 за първи уволнен мениджър.

As much as I don't want Steve Bruce at the club. He's the manager now, I want him to do well as I'll never want to see Newcastle get beat, however bad things gets. But hearing Bruce say he wants to get a 'couple signings'....'over the line'......that shit can fuck right off — Matthew (@MattyS90) 19 юли 2019 г. Брус е роден край Нюкасъл и като дете е бил фен на отбора, което явно е било взето под внимание.



"Аз съм като всеки един джорди. В момента изживявам мечтата си”, заяви Брус пред клубната телевизия в Шанхай, където Нюкасъл ще се срещне с Уест Хам в мач от турнира Премиърлийг Азия Трофи. “Ако не си играл за Нюкасъл, но си джорди, кое би било по-добро от това да седиш на най-важната седалка в клуба?!, казва още бившият централен защитник.



"Невероятно съм щастлив, че ми се предоставя тази възможност и ще дам всичко най-добро, на което съм способен. Аз съм наясно, че в очите на някои футболисти не съм Рафа Бенитес, ясно ми е в колко големи обувки трябва да вляза. Но повярвайте ми, ще направя всичко, което е по силите ми, за да убедя невярващите, че грешат”, добави Стив Брук.

RT NUFC " Earlier today, Newcastle trained under Steve Bruce ahead of tomorrow's #PLAsiaTrophy game against WestHamUtd.



The team will train again later today. #NUFC pic.twitter.com/r50RbseATm" — Carl Seggie (@6SECONDSREF) 19 юли 2019 г. Нюкасъл за момента не е привлякъл нито един нов футболист това лято, а губи нападателите Саломон Рондон и Айозе Перес. Рондон играеше под наем в Нюкасъл от Уест Бромич, но собствениците му решиха да го продадат в китайския Далиен Ифън. Перес пък беше продаден на Лестър в началото на месеца за неуточнена трансферна сума.



