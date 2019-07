ЦСКА (М) и Галатасарай в спор за бразилски халф

ЦСКА (Москва) проявява интерес към халфа на Интернасионал Родриго Дорадо. Според информацията на Minha Torcida "армейците" не са единственият клуб, който иска да привлече талантливия бразилец. Оферта за него подготвя и Галатасарай.



От Интернасионал са склонни да продадат своя капитан, защото такова е и неговото желание. Клубът от Порто Аалегре поставил цена от 10 млн. евро на Дорадо и не смята да отстъпва от нея.

Internacional inicia conversas para renovar com Rodrigo Dourado, na mira de clubes europeus

Tratativas ainda estão em estágio inicial, mas clube já manifestou interesse em aumentar o tempo de permanência do volante no Beira-Rio; proposta do CSKA foi recusada pic.twitter.com/5CDZyJ509W