Звезда на Байерн се обяви срещу ВАР

“Изцяло съм срещу ВАР”, заяви Тиаго пред “AS”. - Определям се като футболен романтик и харесвам дори малката доза липса на късмет, когато съдията е взел грешно решение срещу твоя отбор. Без това не бихме имали някои митични моменти в историята на футбола. Мисля, че ВАР носи повече справедливост на играта, но лошото е, че отнема много от нейната същност", заяви испанският национал.

Thiago: "The first time you're going to celebrate, you're a bit restrained because the first thing you look at is if the referee has given the goal or if he has his hand on his ear. Football loses a bit of its grace" pic.twitter.com/eBjc71M2e7