Саймън Йейтс спечели 12-ия етап от Тур дьо Франс, Алафилип остава в жълто

Британецът Саймън Йейтс спечели 12-ия етап от колоездачната Обиколка на Франция, който беше планински и с дължина 210 км от Тулуза до Баниер дьо Бигор. Основните претенденти за титлата останаха спокойни в битката за разпределението на челните места в първия етап с изкачвания в Пиренеите. А с утрешното индивидуално бягане по часовник нито един от претендентите не реши да атакува. Група от 40 човека все пак реши да се откъсне от основната колона, което обаче не повлия на лидерите.

Французинът Жюлиен Алафилип остава начело в генералното класиране, като води с 1:12 минути пред миналогодишния шампион и защитаващ титлата си Герайнт Томас (Уелс). Тим Веленс, един от групата на 40-те бегълци, остава начело в класирането при катерачите, след като първи премина през Кол де Пейресур. Йейтс, австриецът Грегор Мюлбергер и испанецът Пело Билбао бяха заедно на предна позиция се откъснаха заедно преди финала в последните възможности за промяна на водачеството и заедно пресякоха финалната линия.

Йейтс пресече първи финалната линия с време 4 часа, 57 минути и 53 секунди, като същото време беше записано за Билбао, който е на 2-о място, и Мюлбергер (Австрия), останал на 3-ата позиция. На 100 метра след тях останаха колоездачите от основната група, чието изоставане беше фиксирано на 1:28 минути.

На Саймън Йейтс амбициите в генералното класиране не са нищо сериозно, а той остана на 8-о място и в Джиро д'Италия. Тук начело остава Алафилип с време 52 часа, 26.09 минути. На минута и 12 секунди на 2-о място се движи Томас, а трети е Еган Бернал от Колумбия на 1:16 минути.

