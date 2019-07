Снукър Кой ще спечели дебютна титла през новия снукър сезон? 18 юли 2019 | 19:29 0



2018/19



Джими Робъртсън - Европейски Мастърс



Тепчая Ун-Ну - Shoot Out



Матю Селт - Открито първенство на Индия



2017/18



Райън Дей - Рига Мастърс



Люка Бресел - Шампионат на Китай



Михаел Георгиу - Shoot Out



2016/17



Антъни Макгил - Открито първенство на Индия



Уенбо Лян - Открито първенство на Англия



Марк Кинг - Открито първенство на Северна Ирландия



Антъни Хамилтън - Германски Мастърс



2015/16



Кайрън Уилсън - Шанхай Мастърс



Мартин Гулд - Германски Мастърс



2014/15



Майкъл Уайт - Открито първенство на Индия



Джо Пери - Шампионат на играчите



@Gary_Wilson11: "I want to win a title"



Former China Open finalist Wilson beat Mark Selby, Luca Brecel & Ali Carter on his way to the semi finals of the @Betfred World Championship.



https://t.co/NtovXBNVng pic.twitter.com/3WODmnPaNf — World Snooker (@WorldSnooker) July 11, 2019 Колко нови шампиони ще видим през предстоящия сезон? Сред потенциалните кандидати са тези, изброени по-долу, чийто ранкинг е най-голям, независимо от липсата на трофеи:



Джак Лисовски - 11-и в световната ранглиста



Дейвид Гилбърт - 12-и



Гари Уилсън - 20-и



Ян Бинтао - 21-ви



Гуодон Шяо - 25-и



Изброени по-долу пък са играчите с най-много участия на финали без успех:



Дейвид Гилбърт - 3



Джак Лисовски - 2



Гуодон Шяо - 2



Сайтът на World Snooker задава въпрос на феновете кой ще бъде следващият нов член в семейството на ранкинг шампионите? През последните 5 сезона цели 14-има майстори на щеката вдигнаха купа над главата си за първи път в кариерата:

