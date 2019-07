Тенис Рекорден награден фонд и за US Open 18 юли 2019 | 19:12 0



Откритото първенство на САЩ отново ще предложи рекорден награден фонд. Организаторите обявиха, че тази година сумата скача до малко над 57 милиона долара спрямо $53 милиона през 2018. Шампионите при мъжете и жените ще вземат чек за $3,850,000. Така US Open продължава да е №1 по този показател сред турнирите от Големия шлем и единствен преминава границата от 50 милиона. Парите, които вземат състезателите само за участие в първи кръг, са се повишили с 47% само за четири години. Players at the 2019 #USOpen will see an 8% increase from last year's total compensation



Read more https://t.co/6UXf95Fjhy pic.twitter.com/tjuxvXtk2Z — US Open Tennis (@usopen) July 18, 2019 Наградните фондове в Големия шлем:

Australian Open 2019 - $44.64 милиона

"Ролан Гарос" 2019 - $48.16 милиона

Уимбълдън 2019 - $49.5 милиона

US Open 2019 - $57 милиона Премиите на US Open на сингъл:

Шампиони: $3,850,000

Финалисти: $1,900,000

Полуфиналисти: $960,000

Четвъртфиналисти: $500,000

Осминафинали: $280,000

Трети кръг: $163,000

Втори кръг: $100,000

Първи кръг: $58,000 През този година US Open ще се проведе между 26 август и 8 септември в Ню Йорк. Квалификациите започват на 19 август. tennis.bg

