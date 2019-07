Колоездене Извадиха световен шампион от Тур дьо Франс 18 юли 2019 | 18:49 0



Световният шампион в индивидуалното бягане по часовник Роан Денис е спрян от участие в Тур дьо Франс по време на първия планински етап в Пиренеите, тъй като е имал сблъсък с човек от своя отбор. Австралийският колоездач е изваден от състезанието около 80 километра преди края на етап номер 12 преди последните две изкачвания. От клуба Бахрейн-Мерида заявиха, че започват разследване за откриване на точните причини за излизането на Денис от състезанието. A modest level of interest in Rohan Dennis' exit from the Tour... pic.twitter.com/Ug6QtfEt8s — CyclingTips (@cyclingtips) July 18, 2019 "Няма да коментираме нищо повече в бъдеще по въпроса с това, което се случва с Роан Денис. Наша задача е благополучието на всички състезатели, се казва в туитър-профила на клуба. Според френска телевизия, която излъчва състезанието, Денис е имал разговор с хора от клуба в кола по сигурността, която пътува с колоната. Те дори очакват, че австралиецът ще се върне на шосето в петък по време на индивидуалното бягане по часовник. @RohanDennis abandons @LeTour #sbstdf more news to follow @SophieSmith86 pic.twitter.com/fT9Ia5Pa1r — CyclingCentral (@CyclingCentral) July 18, 2019

