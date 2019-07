Италия Вторият най-богат човек на света купува Милан? 18 юли 2019 | 18:32 - Обновена 0



Вторият най-богат човек на Земята - 70-годишният френски магнат Бернар Арно сериозно обмисля възможността да стане собственик на Милан , съобщава местният спортен журналист Фабио Равецани. “Казаха ми, че съществуват преговори с “Елиът”. Не знам нищо повече, но източникът е надежден, като има потвърждения и от Франция. Остава да видим дали това ще стане факт”, написа Равецани в своя Туитър акаунт. According to @FabRavezzani, French billionaire Bernard Arnault becoming a new owner of Milan is a very concrete possibility pic.twitter.com/Bil7jllJz2 — Milan Eye (@MilanEye) July 18, 2019 Интересното е, че точно вчера световните бизнес издания “гръмнаха” с новината, че милиардерът е изместил Бил Гейтс от второто място в класацията на най-богатите хора на света. Неговото финансово състояние се оценява на 108 милиарда долара. Арно е президент и изпълнителен директор на конгломерата LVMH, в който влизат популярните марки “Луи Витон” (мода), “Моет и Шандон” (шампанско) и “Хенеси” (коняк).

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

