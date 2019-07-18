Обявиха съдийските назначения за втория кръг на efbet Лига

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ЦСКА
Съдийски назначения за 2-ри кръг на Първа лига:
19 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Костадин Ангелов Гергинов
19 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
20 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валентин Желев Добрев
20 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев
21 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев - ПФК Дунав
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
21 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
22 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Илонка Миланова Джалева
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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(Гост) 9
отговор
сватбата къде е? що го няма в нарядите? Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Служебният свиркаджия на Литекс, Левски и Лудогорец пак разпределен по предназначение. Рейтинг: 1 0
(Гост) 7
отговор
А Разбойника ЧОРБАРДЖИЙСКИ ша играе ли? Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Кабаков нали е на щат към невидимия супер феьплей Рейтинг: 6 1
(Гост) 5
отговор
кабаков не беше ли този който ви даде измислената дузпа в Русе преди 3 дена да ви реши мача при 1на 2 Рейтинг: 3 4
(Гост)
Само товали а циркът за купата на България между цесека- София лудогорец до тук ще спра че ако взема да пиша година няма дами стигне. Лошото е че този сезон отново се почна с бутането още от 4 минута на първенството Рейтинг: 1 1
(Гост)
този който го наказват след мачове на латекс .. защото им помага да не загубят .. Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
Вместо да слагат Кабачето, защо направо не дадат мача на микренци служебно? Рейтинг: 9 2
(Гост) 3
отговор
Кабаков е най голямата мастия Рейтинг: 9 1
(Гост) 2
отговор
Сложили са Кабачето на Литекс, че да не стане пак издънка като с Етър. Рейтинг: 10 5
(Гост) 1
отговор
ЗНАЯТ ЛИ ВЕЧЕ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАРИ Рейтинг: 8 0