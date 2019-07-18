ЦСКА

Обявиха съдийските назначения за втория кръг на efbet Лига

18 юли 2019 | 16:18 - Обновена
Обявиха съдийските назначения за втория кръг на efbet Лига
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Съдийски назначения за 2-ри кръг на Първа лига:

19 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Костадин Ангелов Гергинов

19 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Ахмед Яшар Ахмед

20 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валентин Желев Добрев

20 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев

21 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев - ПФК Дунав
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров

21 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов

22 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Витоша - ПОФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Илонка Миланова Джалева


СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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Спортни новини		 Прочетена 2200

Добави коментар ›› Коментари (9)

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абе
(Гост) 9
отговор
19 юли 2019 | 02:11

сватбата къде е? що го няма в нарядите? Рейтинг: 0 0

ЛЛЛ
(Гост) 8
отговор
19 юли 2019 | 00:14

Служебният свиркаджия на Литекс, Левски и Лудогорец пак разпределен по предназначение. Рейтинг: 1 0

Г. Н. КЕБАПОФ
(Гост) 7
отговор
18 юли 2019 | 18:47

А Разбойника ЧОРБАРДЖИЙСКИ ша играе ли? Рейтинг: 1 0

драго
(Гост) 6
отговор
18 юли 2019 | 17:13

Кабаков нали е на щат към невидимия супер феьплей Рейтинг: 6 1

смешковци от подуене
(Гост) 5
отговор
18 юли 2019 | 17:10

кабаков не беше ли този който ви даде измислената дузпа в Русе преди 3 дена да ви реши мача при 1на 2 Рейтинг: 3 4

Фен
(Гост)
18 юли 2019 | 23:29

Само товали а циркът за купата на България между цесека- София лудогорец до тук ще спра че ако взема да пиша година няма дами стигне. Лошото е че този сезон отново се почна с бутането още от 4 минута на първенството Рейтинг: 1 1

aaa
(Гост)
18 юли 2019 | 23:31

този който го наказват след мачове на латекс .. защото им помага да не загубят .. Рейтинг: 1 0

цесека УМРЕ
(Гост) 4
отговор
18 юли 2019 | 17:09

Вместо да слагат Кабачето, защо направо не дадат мача на микренци служебно? Рейтинг: 9 2

Челси
(Гост) 3
отговор
18 юли 2019 | 16:49

Кабаков е най голямата мастия Рейтинг: 9 1

цесека УМРЕ
(Гост) 2
отговор
18 юли 2019 | 16:43

Сложили са Кабачето на Литекс, че да не стане пак издънка като с Етър. Рейтинг: 10 5

ВЪПРОС
(Гост) 1
отговор
18 юли 2019 | 16:35

ЗНАЯТ ЛИ ВЕЧЕ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАРИ Рейтинг: 8 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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