US Open ще нарушава правилника, за да даде “уайлд кард” на Коко Гоф

Кори Гоф, на която на галено казват Коко, вече се възползва от трите си "уайлд кард" тази година - в Маями, в квалификациите за "Ролан Гарос" и в квалификациите за "Уимбълдън". Именно на "свещената трева" 15-годишната американка направи фурор с класирането си на осминафиналите, като стана най-младата участничка на тази фаза в турнира от 1991-ва насам, когато именно Дженифър Каприати постигна това.

The U.S. Open is bending the rules to ensure @CocoGauff gets a wildcard into the event.



Here's how... pic.twitter.com/LgPK0RLhXF — Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2019

"Очакваме да видим Коко в основната схема на US Open, защото тя определено завладя сърцата на феновете на тениса с представянето си на "Уимбълдън", убедено коментира директорът на комуникациите на американската



“US Open е част от “Големия шлем” и затова има право да не се съобрази с рестрикциите по отношение на “уайлд кард” за младите състезатели”, сподели пред “Ню Йорк Поуст” анонимен говорител от WTA. Организаторите на US Open са готови да нарушат правилата, за да осигурят “уайлд кард” за основната схема на тийн сензацията Кори Гоф. Според т.нар. правило “Каприати” състезателка под 16-годишна възраст не може да приема повече от три покани за участие в професионални турнири от високите нива на WTA и за “Големия шлем”.Кори Гоф, на която на галено казват Коко, вече се възползва от трите си “уайлд кард” тази година - в Маями, в квалификациите за “Ролан Гарос” и в квалификациите за “Уимбълдън”. Именно на “свещената трева” 15-годишната американка направи фурор с класирането си на осминафиналите, като стана най-младата участничка на тази фаза в турнира от 1991-ва насам, когато именно Дженифър Каприати постигна това.“Очакваме да видим Коко в основната схема на US Open, защото тя определено завладя сърцата на феновете на тениса с представянето си на “Уимбълдън”, убедено коментира директорът на комуникациите на американската тенис асоциация Крис Видмайер.“US Open е част от “Големия шлем” и затова има право да не се съобрази с рестрикциите по отношение на “уайлд кард” за младите състезатели”, сподели пред “Ню Йорк Поуст” анонимен говорител от WTA.

