Проблемите за Томаш Бердих не спират

Настоящият сезон на Томаш Бердих не се развива по най-приятния за чеха начин. Бившият №4 няма да започне сезона на твърди кортове в САЩ във Вашингтон, тъй като отново страда от травма.

33-годишният състезател се завърна от контузия в гърба, за да участва на Уимбълдън, но отпадна още в първи кръг от Тейлър Фриц. Това бе първият мач на Бердих от Индиън Уелс насам.

