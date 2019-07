Англия Алън Шиърър посъветвал Стив Брус да не поема Нюкасъл 18 юли 2019 | 14:32 - Обновена 0



Легендата на Нюкасъл Алън Шиърър разкри, че преди няколко седмици е имал вечеря с новия мениджър на тима Стив Брус, на която му е казал да не поема овакантения треньорски пост на " Сейнт Джеймсис Парк ". Точно това обаче се случи вчера, като феновете на отбора не останаха доволни от избора на клубното ръководство. “Преди три седмици вечерях със Стив Брус. Беше точно след като Рафаел Бенитес напусна Нюкасъл и говорихме за това какво трябва да направи, ако бъде потърсен от отбора. Съветът ми към него същата вечер беше: “Не, не, не, не приемай работата. С какво ще си по-различен от Кевин Кийгън или Бенитес? Ако приемеш, сигурно си луд, защото знаеш как стоят нещата там”.

Стив обаче решава сам за себе си и уважавам това. Не мога да му кажа какво да прави, въпреки че ми е добър приятел. Той не беше първият избор на Нюкасъл за заместник на Рафа. Може би дори не е бил вторият, третият или четвъртият. По-вероятно е да е бил последният останал вариант. От Нюкасъл просто знаеха, че той сигурно ще приеме работата, защото винаги я е искал. Знае какво става, както и какво беше в миналото. Знае, че на феновете им е омръзнало. Знае как е ръководен клубът, това вече не е тайна. Alan Shearer begged Steve Bruce, ‘no, no, no, don’t take toxic Toon job’https://t.co/sr2OSIvZTA pic.twitter.com/px888HPwnP — The Sun Football (@TheSunFootball) July 17, 2019 Това без съмнение е най-трудната и токсична ситуация, в която Стив някога е бил. Няма невъзможна работа, но тази е много, много трудна заради толкова много причини.

Игрово той наследява изключително лимитиран състав. Двамата голмайстори на Нюкасъл за миналия сезон - Игрово той наследява изключително лимитиран състав. Двамата голмайстори на Нюкасъл за миналия сезон - Айосе Перес Хосе Саломон Рондон , вече не са там. Това е единственият отбор във Висшата лига без ново попълнение през това лято. Стив вече е в неизгодно положение, защото всички други клубове имаха няколко седмици, за да планират, и вече са с предимство пред него. Ще е свършил добра работа дори и ако запази Нюкасъл в елита през този сезон”, написа Шиърър в колонката си в “Сън”.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 960

