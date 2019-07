Трансферното лято за Ливърпул ще остане тихо, призна Клоп

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп разкри, че в тима не смятат да харчат големи суми през този трансферен прозорец, както сториха през последните няколко такива с привличането на Мохамед Салах Върджил ван Дайк и Алисон. Три седмици преди затварянето му в Англия мърсисайдци са привлекли единствено 17-годишният бранител Сеп ван ден Берг от Цволе за почти 2 млн. евро.

“Много сме спокойни по отношение на това. Няма да бъде най-големият трансферен прозорец за Ливърпул. Бих казал, че през последните две години инвестирахме много в отбора. Не може да харчим толкова много пари всяка година. Хората казват: “Сега още 200 или 300 млн. паунда”. В момента изглежда, че само два клуба са способни на това - Барселона и Реал Мадрид. Манчестър Сити и Пари Сен Жермен пък го правят всяка година. Ние обаче сме си добре. Доволен съм от отбора, наистина сме щастливи. Може и да вземем някого на една позиция, ако има такъв вариант. Но няма някакво напрежение това да стане, защото не е важно да привлечем играч. Имаме решения за всякакви ситуации.

Jürgen Klopp has spoken about the current transfer window and explained why #LFC are unlikely to do significant business before the deadline.https://t.co/pghWYYuz4p