Ювентус официално обяви трансфера на Де Лихт

Това е новината, която феновете на “бианконерите” чакаха цяло лято: Матиас Де Лихт официално е играч на Ювентус , написаха от клубния сайт на италианския шампион.

Трансферът на 19-годишния холандски централен защитник е на стойност 75 милиона евро, които "Старата госпожа" ще изплаща на Аякс в продължение на пет финансови години. Отделно холандският клуб може да получи допълнителни 10,5 млн. евро под формата на бонуси, в зависимост от постигнатите резултати. Договорът на Де Лихт с Юве е до лятото на 2024 г.

The future is behind you. Always. ♥ Take care of him, @Juventusfc ! #GoldenBye

April 2018: Cristiano Ronaldo knocks Juve out of the Champions League

July 2018: Juve sign Cristiano Ronaldo



April 2019: Matthijs De Ligt knocks Juve out of the Champions League

July 2019: Juve sign Matthijs De Ligt



If you can't beat them, sign them. pic.twitter.com/g2iUGhaMKS