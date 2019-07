Милан проучва възможността да привлече Модрич

Ръководството на Милан се е срещнало с агента Владо Лемич, съобщава “Скай Спортс Италия”. Двете страни обаче не са разговаряли за защитника на Ливърпул Деян Ловрен , а за друг клиент на импресариото - звездата на Реал Мадрид

Те са обсъдили дали е възможно актуалният носител на Златната топка да стане част от “росонерите”, тъй като новият директор в клуба Звонимир Бобан харесва качествата на своя сънародник. До такава сделка обаче трудно ще се стигне, тъй като възнаграждението на Модрич, което е в размер на 10 млн. евро, е непосилно за Милан. Освен това “Марка” твърди, че хърватинът е отклонил всички предложения към себе си, тъй като иска да остане в Реал, където има договор за още две години. Интересното е, че миналото лято той беше силно свързван с трансфер в градския съперник Интер, но Флорентино Перес отказа да позволи на халфа да се присъедини към “нерадзурите”.

AC Milan 'make move for Luka Modric' a year after rivals Inter tried to sign him… but midfielder has no interest in leaving Real Madrid https://t.co/s5VeOnqCou