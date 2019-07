Германия Айнтрахт и Алер си благодариха взаимно 17 юли 2019 | 17:02 0



Thanks for everything, @HallerSeb!#SGE pic.twitter.com/2BnsM2L6EW — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) July 17, 2019 Вече бившият нападател на Айнтрахт (Франкфурт) Себастиен Алер изрази благодарността си към германския елитен клуб, където прекара последните два сезона. “Орлите” го продадоха на Уест Хам с огромна печалба, след като преди две години го закупиха от Утрехт за скромните 7 милиона евро, а сега той пое към Лондон в замяна на близо 50 милиона от европейската валута. “Изключително съм благодарен на Айнтрахт за последните два сезона. Чувствах се много щастлив във Франкфурт и особено много се наслаждавах на домакинските мачове и на подкрепата на великолепните ни фенове. Сега е време да отворя нова страница в кариерата си и да продължа да се развивам във Висшата лига на Англия. Разбира се, ще продължа да следвам Айнтрахт и да стискам палци на отбора, но вече като фен”, каза французинът пред клубния уебсайт на “орлите”, с чийто екип спечели Купата на Германия.

25-годишният нападател си тръгва от “Комерцбанк Арена” след 77 изиграни мача във всички турнири, в които успя да се разпише 33 пъти, а същевременно асистира на съотборниците си за още 19 гола.

"Напускането на играч от неговия калибър категорично е загуба за нас от спортна гледна точка, но Себастиен винаги е бил честен и открит относно амбициите си. Желаеум му всичко най-добро и му благодарим за отдадеността по време на престоя му в нашия отбор", каза Фреди Бобич, който е спортен директор на Франкфурт.





