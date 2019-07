Емери: Целим се в много големи и скъпи попълнения

Мениджърът на Арсенал Унай Емери разкри, че клубът се цели в това да привлече “много големи и скъпи” попълнения. За момента “артилеристите” имат само един нов играч - 18-годишният Габриел Мартинели, като все още удрят на камък в опитите си да купят Уилфред Заха от Кристал Палас и Кийрън Тиърни от Селтик. Също така, има информации за напреднали преговори със Сент Етиен за Вилиам Салиба и с Реал Мадрид за Дани Себайос.

“Целта ни е да привлечем трима-четирима играчи, които наистина да подобрят състава ни. Много сме взискателни и говорим най-вече за възможността да подпишем с много големи и скъпи играчи. Първият футболист в списъка ни е първата ни цел. Ако не успеем да го вземем, ще пробваме с втория, но за всички набелязани играчи сме убедени, че ще подобрят отбора. Имаме много срещи с Еду, както и с Джош и Стан Крьонке в Денвър. Идеята ни е много ясна: да подпишем с играчи, които могат да ни помогнат с добро представяне и да са на необходимите позиции”, заяви Емери преди контролата с Байерн (Мюнхен) утре сутрин.

Unai Emery was asked for an update on our transfer business at today's press conference



Here's how he responded