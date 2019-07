Бокс Пакяо отрече за мач с Амир Хан 17 юли 2019 | 10:16 0



"Мани не е подписвал договор за този мач", беше съобщението от щаба на Пакяо. 40-годишният ветеран ще се бие тази събота с Кийт Търман за световната титла в полусредна категория. Мани Пакяо отрече да е подписвал договор за мач с Амир Хан. От пресслужбата на филипинската звезда пуснаха специално съобщение. То беше отговор на анонса на британеца, че вече има официално споразумение за дербито. Хан дори разкри как имало дата и място за тази среща - 8 ноември в Саудитска Арабия."Мани не е подписвал договор за този мач", беше съобщението от щаба на Пакяо. 40-годишният ветеран ще се бие тази събота с Кийт Търман за световната титла в полусредна категория.

