Уайлдър - Ортис ще се бият на 9 ноември

Wilder v Ortiz II



To all my fans,

I want to announce that Luis Ortiz and I have signed for a rematch, with the date and site to be announced shortly.

All my controversial fights

Must get dealt with ASAP#BombZquad pic.twitter.com/RZs7vLEhaj — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 28, 2019

Първоначалната дата за провеждане на срещата беше 28 септември. Първият мач между двамата приключи с победа на Уайлдър. Американецът имаше проблеми по време на мача, но успя да обърне срещата и да нокаутира кубинеца в 10-ия рунд. Дионтей Уайлдър (САШ) и Луис Ортис ще се бият на 9 ноември. Две са залите, където вероятно ще се състои дербито за титлата Световния боксов съвет в тежка категория. Това са "Стейпълс Сентър" в Лос Анджелис и "ЕмДжиЕм Гранд" в Лас Вегас. Очаква се в следващите дни официално да бъде подписан договор за мача.Първоначалната дата за провеждане на срещата беше 28 септември. Първият мач между двамата приключи с победа на Уайлдър. Американецът имаше проблеми по време на мача, но успя да обърне срещата и да нокаутира кубинеца в 10-ия рунд.

