Бивш боец от UFC арестуван за сексуална експлоатация на дете

Бившият боец от UFC Абел Трухийо е бил арестуван по обвинение за сексуална аксплоатация на дете, съобщава MMAJunkie. Трухийо, който е излизал в октагона срещу имена като Тони Фъргюсън и Хабиб Нурмагомедов, се намира в ареста от 16 юни, но едва сега информацията стана публично достояние.

Инцидентите, за които е обвинен, са станали в щата Колорадо. Трухийо не за първи път попада в криминалните хроники. Боецът, който се състезава в престижната верига между 2012 и 2017 година, на два пъти беше признаван за виновен за проявено домашно насилие към майката на детето си.

