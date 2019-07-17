Люпко за Синиша: Той е мое дете, ще пребори болестта

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Балкани
Треньорът на ЦСКА-София Люпко Петрович беше разтърсен от признанието на бившия си футболист Синиша Михайлович, че е диагностициран с остра левкемия. Заради заболяването сърбинът напусна треньорското кормило на италианския Болоня.
“Новината, че Михайлович е болен я приех много тежко. Жал ми е, че толкова млади хора страдат на тези години. Миха играеше в Борово в Трета лига. Исках да го взема в Осиек, но нещата се усложниха. После отидох във Войводина и със спортния директор Миша Косанович го взехме. Тогава заедно станахме шампиони, а с Цървена звезда спечелихме и КЕШ. Нас ни свързва много силна емоция, той е мое дете по някакъв начин.
Той беше безобразен и опак играч. Ако някой го удареше, връщаше му двойно. Мисля, че ще води храбра битка с болестта, защото е много силен и ще победи”, каза Люпко Петрович пред черногорското издание “Мондо” преди двубоя между ЦСКА-София и местния Титоград (0:0).
"Меридиан Мач"
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(Гост) 2
отговор
W w W . еКiРi365. сОм --- Футболна Екипировка 2019/20 --- БАРСА - РЕАЛ - МИЛАН - ИНТЕР - АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ и много други . Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Ти любко се ненаяде пияница Рейтинг: 0 11