Добрият гигант, който изпълнява обещанията си

Стандартната баскетболна топка изглежда като миниатюрна в ръцете му, а дори неутралните любители вече имат нов любимец в негово лице. Това е историята на Тако Фол.



231 САНТИМЕТРА



23-годишният африканец от пръв поглед приковава вниманието в с впечатляващатата си височина. Ръстът от 231 сантиметра го нарежда не просто сред най-високите баскетболисти в цялата история, но и сред най-високите хора в световен мащаб. Най-високият спортист, който е бил част от НБА, е култовата румънска фигура Георге Мурешан (231 см), а срез избираните в Драфта в цялата му история на първо място е Ясутака Окаяма (234 см), но той така и не записва мач в Асоциацията.

Tacko Fall: 2.31



Carsen Edwards: 1.85#NBASummer pic.twitter.com/cO6UyzL1kl — NBA Spain (@NBAspain) July 12, 2019

Впечатляващият ръст на Тако Фол не трябва да е изненада и той далеч не е първият дългуч в семейството, макар и да води с доста на останалите си роднини. В Сенегал младият център има двама чичовци, които са високи по 203 сантиметра, а брат му, който е по-малък от него, е бил висок 175 сантиметра на едва 7-годишна възраст!



ТАКО И РЕКОРДИТЕ

This is Tacko Fall standing next to other NBA players.#NBASummer pic.twitter.com/nU3Lfv1ynx — ESPN (@espn) July 9, 2019

Макар да не попадна в елитния клуб на шестдесетте млади баскетболисти, избрани в Драфта, Фол ще остане в историята (или поне докато не се появи някое друго чудо), като притежател на няколко рекорда по време на традиционните измервания в модерната история на НБА. Сенегалецът оглавяа класациите за най-висок играч (231 см), най-голям разтег на ръцете настрани (249 см), най-голяма достигната височина с вдигнати ръце (311 см), както и най-голяма длан (26.6 см). Освен всичко друго, Фол носи и размер 56.5, стане ли дума за баскетболни кецове.



В четиригодишната си колежанска кариера Фол се превърна в играчъте с най-много чадъри в историята на Университета Централна Флорида (280), а успеваемостта му в стрелбата от игра от 74.0% го направи абсолютен лидер в цялата история на университетското първенство. През сезон 2018/2019 има основна заслуга за първото класиране на “рицарите” за финалния турнир на колежанската лига, където те отпадат от Дюк и Зайън Уилямсън. Напуска колежа с общо 115 мача и 10.1 точки, 7.7 борби и 2.4 чадъра средно на двубой.



ИГРАТА НЕ Е ЗАВИНАГИ



Макар че може да разчита единствено на физическите си дадености, за да си осигури по-добро бъдеще, Тако винаги е отдавал огромно значение и на образованието си. В гимназията е пълен отличник, а когато пристига в САЩ на 16-годишна възраст, овладява перфектно английския език изключително бързо. Когато идва време за изпитите SAT, които трябва да вземе, за да продължи към колежа, баскетболистът записва успеваемост от почти перфектните 95%.



За четирите години в университета той учи компютърни науки, а в интервюта е споделял, че ако нямаше перспективат да бъде професионален баскетболист, би работил като инженер в някоя голяма компания. В гимназиалните си години е все така отдаден на точните науки и най-вече на математиката.



СЕМЕЙСТВОТО



Детството на Фол в Африка е далеч от прекрасно. През годините той е разказвал как се е случвало да отива на училище гладен, как понякога у дома не е имало ток, но майка му е правела всичко по силите си и редица жертви, за да могат децата и да се чувства възможнот най-комфортно.



“Дължа всичко на майка ми, включително идването ми в САЩ. Тя беше категорична, че ще ме пусне единствено ако паралелно с баскетболната кариера, завърша и образованието си”, разказва гигантът, който удържа дадената дума и прекарва пълните четири години в университета.



В края на миналия сезон майка и син бяха заедно за първи път от седем години насам. Семейството се събра за един от последните мачове на Фол в колежанската му кариера, а майка му гледа негов двубой на живо за първи път.



Баща му живее в Охайо и се препитава като таксиметров шофьор.



БЪДЕЩЕТО КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛИСТ



Играч с подобен ръст вероятно никога няма да се оплаче от липса на оферти, а въпреки че не бе избран в Драфта, специалистите сравняват Фол с Бобан Марянович. Тако постепенно подобрява подвижността си по време на колежанската си кариера, а в директния сблъсък с тазгодишния №1 Зайън Уилямсън показа, че има немалък потенциал. Специалистите обаче отчитат, че трябва да работи върху стрелбата и разнообразието на играта си в нападение, а като въпросителна се посочва и издръжливостта му.



Развитието му е повече от отлично, предвид фактите и най-вече този, че е започнал да играе относително късно.



В петте мача, които изигра за Селтикс в Лас Вегас, Фол постигаше по 7.2 точки, 4.0 борби и 1.4 чадъра за само 12.6 игрови минути на среща.



ШЕГАДЖИЯТА ТАКО



Футболът е първата му любов, но по обясними причини се преориентира към баскетболната игра. Освен като дисциплиниран и отдаден ученик, Фол често показва и чувството си за хумор. На въпрос какви са плюсовете на това да е толкова висок, той без да се замисля отговаря, че когато пазарува в супермаркета, вижда всичко и може да стига до желаните продукти по-лесно. Here’s the line if you wanna get an autograph from Tacko Fall. pic.twitter.com/nlYR9ogwy9 — Nicole Yang (@nicolecyang) July 10, 2019 Рожденото му име е Елхаджи Тако Сереине Диоп Фол. Сред баскетболните фенове е познат просто като Тако Фол, а след участието му с екипа на Бостън в Лятната лига на НБА, популярността му вече е още по-голяма. 