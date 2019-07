Англия Арсенал се връща в миналото с новия си резервен екип 16 юли 2019 | 17:19 - Обновена 0



копирано





Цветът на екипа е в традиционното жълто, но в неговия дизайн са включени зигзагобразни шарки, като целта е да се припомни култовата фланелка на тима от началото на 90-те години от миналия век, която беше наречена “банановия” екип. Сред рекламните лица на новия екип беше дори легендата на лондончани Иън Райт, който се появи в клипа именно със старата фланелка, която носеше в дните си на играч.

Then... and now @ianwright0 @ReissNelson9 — Arsenal FC (@Arsenal) July 16, 2019 За първи път играчите на Арсенал ще облекат въпросния екип в утрешната контрола срещу Байерн (Мюнхен) от International Champions Cup. Те ще излязат с него и в първия си мач от Висшата лига за предстоящата кампания, който е на 11-и август срещу От Арсенал официално представиха резервния си екип за следващия сезон. “Артилеристите” подновяват партньорството си с adidas и затова двете страни решиха да възвърнат спомена за една от най-известните фланелки от предишното им сътрудничество.Цветът на екипа е в традиционното жълто, но в неговия дизайн са включени зигзагобразни шарки, като целта е да се припомни култовата фланелка на тима от началото на 90-те години от миналия век, която беше наречена “банановия” екип. Сред рекламните лица на новия екип беше дори легендата на лондончани Иън Райт, който се появи в клипа именно със старата фланелка, която носеше в дните си на играч.За първи път играчите на Арсенал ще облекат въпросния екип в утрешната контрола срещу Байерн (Мюнхен) от International Champions Cup. Те ще излязат с него и в първия си мач от Висшата лига за предстоящата кампания, който е на 11-и август срещу Нюкасъл

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 509

1