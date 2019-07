Тенис Федерер "обича" да пропуска мачболи 16 юли 2019 | 15:44 - Обновена 0



Федерер далеч не за първи път губи важен мач срещу Джокович в турнир от “Големия шлем” след като пропилява 2 поредни мачбола. Това се случва още на полуфиналите на US Open 2010 и на същата фаза на US Open 2011. И двата пъти швейцарецът има предимство от 40:15 (в единия случай при сервис на противника, а в другия - при собствен начален удар), но не успява да довърши съперника и впоследствие губи мача.

Thanks to @OnlyRogerCanFly this is the correct list:



Career matches lost having matchpoints:



Federer 22 out of 1487: 1,48%

Nadal 8 out if 1152: 0,69%

Djokovic 3 out of 1053: 0,28%



(via @RobertoCommentu ) — enrico maria riva (@enricomariariva) July 16, 2019 Статистиката показва, че Федерер в общо 22 мача в кариерата си е губил двубой след като е имал поне един мачбол. Джокович пък е тенисистът, който най-много пъти (3) е побеждавал швейцареца, след като е отразявал мачбол(и). Най-много топки за спечелване на мача пък Федерер пропилява на полуфиналите на “Мастърс”-а в Париж през 2010 година срещу французина Гаел Монфис - цели 5.



В същото време много пъти Федерер е правил и обратното - печелил е срещи, в които противникът му е имал мачбол(и). Тези двубои са 21, като сред “жертвите” на швейцареца виждаме имена като Лейтън Хюит, Андре Агаси, Анди Родик, Гаел Монфис и Стан Вавринка, а последният “опарил се” по този начин от Федерер е хърватинът Борна Чорич, на турнира в Рим (на клей) тази пролет.

ПОВЕЧЕ ЗА ФЛИРТА НА ФЕДЕРЕР С МАЧБОЛИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК!

1