Победители в 11-ото издание на голф турнира BlackSeaRama Vivacom Pro-Am

Най-дълъг удар при дамите – Андреа Цековска

Най-дълъг удар при мъжете – Кристоф Делайе

Най-близо до флага – Светлана Малова

Отборно класиране

Победител – професионалист Лиъм Бонд, аматьори Иван Скрипкин, Никита Скрипкин, Андрей Столяров

Второ място – професионалист Хакан Ямач, аматьори Каталина Жигман, Богдан Жигман, Кенан Гюнгор

Трето място – Данило Кралиевич, аматьори Борис Дамянович, Ясна Дамянович, Деян Симич



Индивидуално класиране при професионалистите:Победител - Ръсел Бери

Второто място си поделиха шампионът от 2017 Федерико Ели и Питър Густафсон.

Победителите получиха щедри награди от Vivacom, M Car Varna, JuCad, Aqua Dell’Elba и BlackSeaRama.



