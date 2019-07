В ПСЖ отказали 40 милиона плюс Коутиньо и Дембеле за Неймар

Преговори между Барселона Пари Сен Жермен за трансфер на Неймар не съществуват, но все пак има такива, пише AS. Според изданието двата клуба не контактуват чрез свои официални представители, а единствено чрез посредници.

Така до френския клуб е достигнала оферта от каталунците за нападателя - 40 млн. евро плюс Филипе Коутиньо и Усман Дембеле. Насер Ал-Келаифи обаче веднага отказал предложението, определяйки го като “нелепо”. Той искал да си възвърне възможно най-много от платените за бразилеца 222 млн. евро през 2017 г. и затова казал на своите посредници, че няма да разглежда оферти под 300 млн. евро. Барселона обаче не може да се раздели с подобна сума, като дори имаше слухове, че клубът е изтеглил заем за трансфера на Антоан Гризман от Атлетико Мадрид за 120 млн. евро. Заплатата на Неймар също може да се окаже проблемна. Въпреки че той е готов да си я намали и да взима по-малко от сегашната си в размер на 36 млн. евро, цялостната операция би излязла много скъпо на Барселона.

