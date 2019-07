Тя забрави какво е победа

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Jul 10, 2019 at 8:24am PDT

View this post on Instagram

Мачът ще се запомни с 18-те пробива, които направиха общо двете тенисистки (по 9 за всяка от съперничките), както и с 19-те двойни грешки (9 за Бушар и 10 за Корпач).

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Jun 9, 2019 at 12:35pm PDT

View this post on Instagram

Освен това поставената под №8 канадка водеше с 4:2 във втория сет, а в третия пропусна мачбол при 5:4 и свой сервис.

Genie Bouchard has played 106 services games in 2019... She has faced 89 break points #WTA