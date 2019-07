Италия Най-добрият левичар в историята ще спечели и този мач 16 юли 2019 | 11:41 - Обновена 0



Sinisa Mihajlovic's hat-trick of free-kicks against Sampdoria, 1998.pic.twitter.com/FeS4FryFV8 — 90s Football (@90sfootball) May 17, 2019

“Вероятно той е най-добрият левичар в света, в цялата история на футбола. Трудно е да говоря за него, защото сме много близки, а връзката помежду ни се простира доста отвъд границите на футбола”, разказва Милошевич в интервю за Omnisport.

Саво Милошевич игра рамо до рамо със Синиша Михайлович на световното първенство във Франция през 1998 година и на европейското първенство в Белгия и Холандия две години по-късно. Двамата са сред най-емблематичните футболисти на югославската футболна школа, а сега Милошевич е убеден, че Михайлович ще се справи с поредното предизвикателство, което е и най-тежкото в цялата му кариера досега - левкемията. Настоящият треньор на Партизан (Белград) се изказа по невероятен начин за колегата си от Болоня , заявявайки, че в световния футбол не е имало играч с по-силен ляв крак.“Вероятно той е най-добрият левичар в света, в цялата история на футбола. Трудно е да говоря за него, защото сме много близки, а връзката помежду ни се простира доста отвъд границите на футбола”, разказва Милошевич в интервю за Omnisport. “Нямам думи за случилото се, но мога да кажа, че знам какъв характер е той и знам, че ще победи и този път. Винаги го прави. Преминал е през война, много трагедии и трудности, но винаги намира начин да оцелее, така че съм положително настроен и сега. Вярвам, че тази битка ще бъде спечелена от Синиша”, продължава Саво. "Sinisa is probably the best left-footed player in the history of football"



Also spoke to Milosevic about life at Partizan Belgrade.https://t.co/C3d8zuKk8x#FKPartizan #ForzaSinisa pic.twitter.com/OivnyIZXnM — Sacha Pisani (@Sachk0) July 16, 2019 “Това, което той правеше с топката, не може да бъде обяснено. Хората трябва да гледат видеоклипове, за да видят само част от нещата. Беше привилегия да съм на игрището с него. Той е не просто велик играч, но и велик човек”, категоричен е голмайсторът на Евро 2000. “Това, което той правеше с топката, не може да бъде обяснено. Хората трябва да гледат видеоклипове, за да видят само част от нещата. Беше привилегия да съм на игрището с него. Той е не просто велик играч, но и велик човек”, категоричен е голмайсторът на Евро 2000.

